„SÄRTSUMINUTID“ | Reedene rosin - kas seksi ajal naermine võib partneri jaoks olla solvav? 

Käes on reede ja rosina aeg!

Sirvime taas Randi Foxxi "Seksipooside piiblit" Tänane harjutus on nr. 133 ja nimeks on sel "Seos". Mees põlvitab põrandal, istudes oma jalgade peal ja tema käed toetuvad selja taha põrandale. Naine püüab võtta samasuguse jalgade asendi, toetades samuti käed taha ja nõtkutades puusi. "See on vägagi levinud joogapoos," teab Tiit.

Kuna harjutus tekitas palju elevust, siis arutlesime ka teemal, kas seksi ajal on paslik naerda. Kas naer vabastab pingetest või võib olla partneri jaoks hoopis solvav?

Vaata täpsemalt videost!