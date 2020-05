Keskerakonna suurannetaja on lähedalt seotud Tartu äriperekonnaga  

Kolmapäeval tegi Juhaste ajakirjanikele avalduse. Tähelepanuväärne on, et selle saatis välja Keskerakonna pressiesindaja. „Kinnitan, et Keskerakonnale üle kantud 50 000 euro suurune annetus on tehtud minu isiklikest vahenditest,“ vahendas pressiesindaja Juhaste sõnu. „Soovin toetada Keskerakonna maailmavaadet ja olen ka esitanud avalduse Keskerakonnaga liitumiseks. Olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu, kuid teen kindlasti koostööd õiguskaitseorganitega.“