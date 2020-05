Uudised Mida arvavad maasikakasvatajad Martin Helme plaanist neile maksuamet kaela saata? Kristjan Väli , täna, 20:14 Jaga: M

SUUR TÜLI VÄIKESEST MARJAST: Maasikakasvataja hinnangul oleks maksuametil mõistlikum uurida seda, mis toimub Eesti turgudel, mitte maksuametiga kasvatajaid ähvardada. Foto: Julia Vakina

„Ei no tema poolt on see täiesti normaalne käik, ma ei kahtlegi selles. Ta on juba ammu ähvardanud. Sealt on kõike oodata,“ põrutab Harjumaa suurim maasikakasvataja Margus Tärn, kelle hinnangul pole temal ja enamikul maasikakasvatajatel siiski maksuameti karmi kätt tarvis karta. Küll võiks valitsus pigem tegelda põllumajandussektoris lokkava tööjõuprobleemiga.