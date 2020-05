Tiit Terik | Usaldagem Tallinna ühistransporti ning jätkem autod 

Hiinas on autode ostmine hoogsalt kasvanud, ühistransport on kaotanud oma populaarsust, sest riigijuhid on soovitanud vältida ülearust liikumist ning eelistada isiklikku sõiduautot, et vältida viiruse levikut. Volvode müük olevat suurenenud lausa 20 protsenti.

Usun, et ühistranspordi vältimine ei ole võluvits haiguste eest. Loomulikult on rahvarohketes kohtades nakatumise oht suurem, kuid siingi tuleb jälgida puhtust ja distantsi. Kui mõtleme vaid tervisest lähtuvalt, siis tuleks vältida liigset autostumist, mis jätab pikas perspektiivis jälje meie kõigi tervisele ning reostab liigselt linnakeskkonda – pidevad ummikud ning mürgine õhk on autostumise esimesed negatiivsed mõjud meie tervisele. Automüüjate mure selles osas, et noored linnainimesed eelistavad jalgratast ja ühistransporti, on arusaavad, kuna nende majanduslik heaolu sõltub otseselt autode müüginumbritest. Ent milline on jälg keskkonnale?

Ka igapäevaselt ühistransporti kasutades on võimalik end turvaliselt tunda, kuid see oleneb eelkõige igaühe käitumisest ja loomulikult ka vedaja hoolsusest ohutuse tagamisel. Tallinna ühistranspordis pööratakse seetõttu oluliselt suuremat tähelepanu pindade puhastamisele ning sõidukite desinfitseerimisele. Käisin ka ise Linnatranspordi juhtidega kohtumas ja veendusin, kui palju panustatakse, et meie pealinna ühistransport oleks puhas ja mugav.