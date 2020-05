VIDEO | Uber hävitas tuhanded rattad ja rollerid 

Põhjus on selles, et Uber müüs endale kuuluva kaubamärgi Jump USA rattarendifirmale Lime. Tuhanded seni Jumpi logoga sõitvad rattad ja rollerid on aga Uberi hinnangul vananenud, pole kasutajale piisavalt ohutud ning nende hooldamine muutub järjest kulukamaks. Äridiili käigus Lime neid vanemaid rattaid omale ei soovinud ega saanud, seega saatis Uber need Põhja-Carolina osariigis asuvasse taaskäitlusjaama.