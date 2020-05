Tallinnas taastati lasteaia kohatasu, opositsioon materdab Keskerakonna otsust 

Eriolukorra alguses otsustati lasteaia kohatastust vabastada kõik vanemad, lisaks toetas linn eralasteasutustes käivate laste vanemaid õppemaksu tasumisel 71 euroga kuu kohta; sama summa maksti lapse vanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale.

Linnavalitsuse pressiteates seisis, et eriolukorra lõppemise tõttu ning järk-järgult kaduvate ajutiste piirangute ja linnaelanike tavapärasemaks muutumiste tõttu tehti ettepanek kehtinud soodustused ja toetused lõpetada 1. juunist.

Linnavalitsuse ettepanekus toodi välja ka, et eetmete rakendamine oli põhjendatud eriolukorra ajal, ent praegu, kui ka linna tulud on majanduskriisi tõttu vähenemas, on põhjendatud meetmete kaotamine 1. juunist, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Otsusega polnud päri opositsioon. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on vale ja halb, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart taaskehtestas lasteaia kohatasu, kuigi majanduses keerulisemad ajad veel süvenevad.

Reformierakonna pressiteates sõnas Michal, et lasteaia kohatasu kaotamine oli linnavolikogu poolt õige otsus, mis ühe lapsega perele tähendas aastas 854 euro suurust rahalist kokkuhoidu, kahe lasteaias käiva lapsega pere jaoks aga 1708 eurot. “Need on suured summad, millest on peredele palju abi ka heal ajal, rääkimata siis keerulistest aegadest,“ sõnab Michal.

„Lasteaia kohatasu taastamine, eriti praegu, kui kriis majanduses ja sellega kaasnevad raskused seisavad paljudel peredel veel ees, on vale ajastusega samm. Linnavalitsus ei peaks võtma raha peredelt, vaid peaks hoopis üle vaatama oma kulud,” märkis Michal.