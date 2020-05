Tõnis Lukas | Õigusriik, vaba looming ja natuke loitsimist ka 

Vabadus ja loovus on alles

Aga on ka neid, kes ütlevad, et tegelikult ei muutu suurt midagi. Mai keskel toimunud Euroopa Liidu kultuuriministrite videokoosolekul võis aru saada, et enamasti kujutavad rahvad tagasipöördumist kui peaaegu üks ühele naasmist kriisieelse kultuurielu juurde. Muidugi on kultuur kogu aeg muutumises, aga midagi päris uut püsivalt ei oodata. Ehedat otse kultuuris osalemist, füüsilist kohalolu aga soovitakse tagasi. Praegu. Kui kriisiaeg muidugi nii lühikeseks jääb.

Ajutine katkestus, ka kultuuriväljal, oli igatahes ootamatu ja järsk. Helilooja Jüri Reinvere kasutas selle kohta efektset võrdlust: „Nagu kana oleks vastu seina lennanud.“ Nüüd peab küsima, kuidas edasi, ja samas tunnistama, et praegu ja päris täpselt ei tea seda keegi. Saame ju tulevikus aset leidvat ainult aimata, oletada, uskuda ja loota. Ja tegelikult mitte ainult. Me saame ka prognoosida toetudes andmetele. Eriolukorras kinnitust leidnud kogemus ütleb: on vaja kuulata endast targemaid.

Valitsuse teadusnõukoja esimees, viroloogiaprofessor Irja Lutsar on kinnitanud, et tehti ainuõigeid otsuseid, muidugi ajahetke parimatest teadmistest lähtuvalt – seal ei olnud võimalik teisi otsuseid teha, kuna meil ei olnud andmeid, mis meil on nüüd. Just sel kombel tehtud otsused viisid võimaluseni eriolukord lõppenuks lugeda. Reinvere oletab, et küllap „see oli ainult korraks kainenenud silmapilk, kus kõneles teadus, mitte ebamäärane arvamus“, mis kestis „ainult korraks, niikauaks, kui kestis hirm.“

Kas me tõesti ei pane siit siis midagi tulevikuks kahe kõrva vahele? Ma olen optimistlikum kui Reinvere. Muidugi ei ole võimatu, et mõne järgmise ajahetke parimad teadmised näitavad, et siiski olnuks parem kuidagi teisiti. Näiteks Rootsi on võitluses viirusega läinud isepäiselt teistsugust, palju väiksemate piirangute teed, kui üldiselt teistes riikides mindi. Muide, võrreldes enamiku Euroopa ja paljude maailma riikidega jäi ka Eesti ühiskond suhteliselt avatuks.

Vahest oleks olnud õigem veel vähem piirata ka Eestile? Kindlasti on neid, kes nii küsivad. Praegu me ei tea vastust. Rootsi epidemioloog Johan Giesecke kinnitas intervjuus ERR-ile loodetavasti ka oma parimatele teadmistele tuginedes, et nende tee on ainuõige. Suurrahva asi. Meil, Eestis, ei ole inimesi nõnda palju, et elu hinnaga spekuleerida. Eri riikide tulemuste mõõtmisega on vaja oodata veel mõnda aega. Aeg näitabki.

Tuntud arst Margus Punab on hiljuti tõdenud, et me teame üsna hästi, milline on epideemiate mõju üksikinimesele, tema tervisele. Oluliselt väiksem on meie arusaamine epideemiate kohta laiemas kontekstis – kogukonna, rahva ja ühiskonna tasandil. Saan sellega ainult nõustuda. Ka kultuurivälja tulevikku kavandades tuleb meeles pidada, et kuni me täpselt ei tea, mida, kuidas ja kui palju tulevikus teha saab, tuleb praegu teha kõikvõimalik, et selguse saabudes oleks võimalikult suur osa kultuuriväljast veel alles ja elujõuline – et selle teadmisega üldse midagi peale hakata oleks.