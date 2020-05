Juhtkiri Juhtkiri | Kiire internet iga hinna eest? ohtuleht.ee , täna, 18:31 Jaga: M

Foto: TAIRO LUTTER

Kui viimase aja virtuaalkohtumistel on välisriikides elavate lähedaste ja sõpradega juhtumisi jutuks tulnud kodune internetikiirus ja hind, siis on see nii mõnelegi eestimaalasele tähendanud halba üllatust.