Politseinike eest põgenenud juhtimisõiguseta mees sai 20 päeva aresti ja jäi autost ilma 

Kui inimene istub korduvalt selleks õigust omamata autorooli, siis võib eeldada, et tal pole ka oskusi hindamaks õigesti võimalikke ohte ja tagajärgi. Läks õnneks, et keegi viga ei saanud,“ rääkis juhtivuurija ning lisas, et peatumismärguande korral tuleb kohe seisma jääda ning karistusest pääsemise lootuses politsei eest põgenemine pole mõistlik.

Sel teisipäeval, 26. mail mõistis kohus mehele karistuseks 20 päeva aresti ja konfiskeeris tema auto. „Viimane on väärteomenetluses täiendav mõjutusvahend, millel on väga selge ohtu ennetav eesmärk. Kui rikkuja varasem käitumine viitab sellele, et ta võib uuesti asuda sõiduki olemasolul seda juhtimisõiguseta juhtima, tuleb see vajadusel ära võtta,“ sõnas Sepp.