NAISED „MEESTE“ ERIALADEL avaldavad arvamust: miks on täiesti tavaline, et naine töötab keevitajana või autoerialal?  

Ilona Melekhova töötab Mehaanikakoolis automaalri eriala kutseõpetajana. Selle temaatika vastu hakkas ta huvi tundma juba umbes 15aastasena, hiljem läks eriala õppima. „Ma tunnen, et see on minu,“ leiab ta. „Mulle meeldib värvida autosid, meeldib näha lõpptulemust, kus vanast roostetanud autost tekib ilus ja särav sõiduk, millega on meeldiv sõita. Auto valikul pöörab inimene alati esmajärjekorras tähelepanu selle välimusele ja mul on hea meel, et minu võimuses on teha auto selliseks, et ta oleks tähelepanu väärt.“

Ilona mõtiskleb, et tema eriala ei ole ainult meeste töö. „Vastupidi, minu arvates võiks automaalri eriala nimetada pigem naiste spetsialiteediks. Naised näevad paremini värve, naiste käed tunnevad paremini ebatasasusi ja saavad hulga efektiivsemalt aru, mida peab erinevates olukordades tegema. Naised teevad oma tööd korralikumalt ja hoolikamalt,“ argumenteerib ta.

Kui keegi aga ütleb Ilonale, et ta on meeste erialal, teatab naine, et see on igaühe enda seisukoht. „Minu arvamus – ma valisin üpris keerulise eriala, nõus, kuid jagada erialad naiste ja meeste omadeks, on rumalus. Kui tihti võib näha meest juuksurina või maniküürina, ja see on õige, sest mees tajub paremini, mis naisele sobib. Samuti on mul tuttavad mehed tööl naiste pesu- ja riidepoodides ning kui ausalt öelda, siis nende konsultatsioonid on minu jaoks olnud alati kasulikud,“ seletab ta.

Ilona avaldab arvamust, et praegusel raskel ajal on hea, kui tütarlaps oskab kõike ise teha. „Mees kui tugi – see on hea, kuid tekib olukordi, kus peab lootma ainult iseendale. Meie koolis õpetatakse hästi tasustavaid erialasid koos lisateadmistega, mida tulevikus vaja läheb ning mida rohkem sa oskad, seda kergem on sul edaspidi elus. Kui sa oskad midagi kätega teha, on see sinu garantii, et ei jää leivatüki ja rahata,“ jutustab ta.

Miks minnakse meesjuuksuri juurde, kuid naine ei või raudteerööpaid panna?

Tatjana Karaganova õppis kooliajal muuhulgas balletti, kuid ametiks valis hoopistükkis keevituse. Tänaseks on ta Mehaanikakoolis keevituse eriala kutseõpetaja.