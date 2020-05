Alates 1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopast saabujatele 

"See on praeguse seisuga, aga seda nimekirja hakatakse kord nädalas üle vaatama. Praeguse trendiga võib öelda, et eks sealt nimekirjast hakkab järk-järgult neid riike välja kukkuma," ütles Reinsalu.

See tähendab, et Eestisse saavad takistusteta siseneda Austria, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Islandi, Läti, Liechtensteini, Leedu, Norra, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Šveitsi kodanikud.

Õhtul saadetud pressiteates täiendas välisministeerium, et Eestisse reisija karantiinikohustus sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et asukohariigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14. päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks karantiini.