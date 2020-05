Looduses liikujad hoiavad iga aastaga rohkem ümbritsevat rohelust korras ja prügivabalt 

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul sai kevadine hooaeg planeeritust kuu aega varem alguse. „Eriolukorra esimesel nädalalõpul oli looduses kõige rohkem inimesi. Inimestel oli segadus, et kuhu ma nüüd lähen kui kinod, muuseumid ja muud kohad kinni. Siis leidsid metsa tee ka need inimesed, kes ei olenud seal varem palju käinud. Kui nüüd läbi kahe kuu vaadata, siis eriolukorra lõpupoole külastus tasapisi normaliseerus ja läks kevadise hooaja tavalisele tasemele,“ sõnas ta ja lisas, et loodusesse meelitasid ka ilusad ilmad.

Tavaline kevadhooaja algus on mai esimestel päevadel.

Kui rääkida prügist, siis esimesel eriolukorra nädalal kasvas looduses käijate arvuga ka hüppeliselt prügi hulk. „Meil on konkreetsed prügigraafikud, mis põhinevad meie külastusseire andmetele. Märtsis ja Aprillis ei ole meie prügikonteinereid veel sellise tihedusega nagu nad olid suvel. Samas prügi kogused olid nagu südasuvel. Seda ei tekitanud ainult loodusesse liikuma tulnud inimesid vaid ka need kes eriolukorras suvilates käisid ja tegid ajatäiteks seal suurpuhastust või remonti,“ tunnistas Rammo ja lisas, et mõne aja pärast said nad prügigraafikuga järjele.

Samuti muutis jäätmevedu hirm koroonaviiruse leviku ees. „ üüd eriolukorraga oli meie vahtide töö palju aeglasem, sest nad pidid kasutama isikukaitsevahendeid. Prügi eemaldamisel pidi ka olema ettevaatlik, eeldusega, et seal võib olla viirusega taskurätikuid ja muud,“ selgitas Rammo.