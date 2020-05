VIDEO | ROOTSI KARDINAD OOTAVAD: Eesti rekajuht jäi vahele miljonite salasigarettidega 

Veokimehe jaoks on asi naljast kaugel. Reka ülevaatusel avastasid tolliametnikud 18 kaubaaluse pealt kokku 5 820 000 salasigaretti. Oleks see kõik läinud müüki Rootsis, jäänuks riigis saamata maksutulu 1,1 miljoni eurot. Taolise salakaubaveo eest on ette nähtud karistuseks kaks ja pool kuni kolm aastat Rootsi kardinate taga.