KAS TELIA TÕESTI PAKUB HIIGLAMA KALLIST JA AEGLAST INTERNETTI? Süüdistused ajasid firma tagajalgele 

Eestis pakutavad internetiteenused on kahtlemata võrreldes naaberriikides pakutavatega kallid. Turu suurim tegija on AS Eesti Telekomi mantlipärija Telia, ent väiksemate konkurentide arvates ei käitu ettevõte õiglaselt.

Telia põhjendab kallist hinda madala rahvastikutihedusega

Telia peab oluliseks rõhutada, et Eesti ning teiste riikide teenuste üks-ühele võrdlemine pole olemuselt õige, kuna turuolukord ja muu taustsüsteem on igal pool erinev. Ettevõtte hinnangul on Eesti elanikkond Euroopa üks väiksemaid ja rahvastiku tihedus omakorda üks madalamaid. Sellest tulenevalt on Telia arvates paratamatu, et internetivõrke rajades on investeeringu vajadus suurem.

Kõrvalmärkusena võib välja tuua, et Eesti rahvastiku tihedus on 29,3 in/km². Sama kriteerium on näiteks Lätis 29,6, Soomes 16,3, Rootsis 23,1 ja Leedus 42,8. Interneti kiirused on neis riikides aga kõrgemad ja hinnad madalamad kui Eestis. Telia kinnitas Õhtulehele, et regulaatori hinnangul on olnud nende tegevus lairiba hulgiturul õiguspärane ja hinnad põhjendatud. Ent on keeruline kujutada ette tavakasutajale soodsamaks muutuvat olukorda, kui Telia hulgihindu alla ei lase ja riiklik regulaator sellega nõustub.

Turuliidri teatel on nende endi ja väiksemate konkurentide jaehinnad võrdlemisi sarnased ning hinnaerinevus kuus pole suurem kui „paar-kolm tassi kohvi“. Telia teatel investeerivad nad ülikiiret internetti võimaldava valguskaabli kõrval ka vaskkaablil põhinevasse tehnoloogiasse, mis aga ülikiiret internetti ei võimalda. Kas see on aga tänapäeval enam mõistlik samm?!

Telia pressiesindaja Raigo Neudorfi hinnangul pole veel märgata, et inimesed hakkaksid pärast Ekspressi lugu massiliselt Telia teenustest loobuma. „Praegu me seda küll öelda ei saa. Oleme ka ise postitusi lugenud, ent pole võimalik täheldada, et see oleks kuidagi väljenduma hakanud,“ sõnas Neudorf. Telia esindaja on aga seisukohal, et iga selline artikkel mõjutab ettevõtte mainet negatiivselt.

Riikliku regulaatori TTJA teatel võib selgus saabuda aasta lõpus