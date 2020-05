Mart Soidro | Funktsioneerivast peeglist ja viltusest lõustast 

Iseenesest on see muidugi kummaline, et ajal, mil riik vaagub piltlikult öeldes hinge, tegeleb valitsuskoalitsioo ühe järelevalve komisjoni – mille tegevuskulud olid 2019. aastal alla 100 000 euro – ümberstruktureerimisega. Kui peaministrilt riigikogu infotunnis 20. mail küsiti, miks tuleks seda teha just nüüd, järgnes Ratase teada-tuntud mantra: „Järelevalve peab muutuma veel tõhusamaks, veel paremaks. See annab erakondade rahastamise järelevalvele rohkem juurde ja annab uue kvaliteedi.” Seda sõnakõminat kuulates võis poliitikakaugele inimesele jääda mulje, et erakonnad on omalt poolt teinud kõik, et rahastamine oleks aus ja läbipaistev – nüüd on aeg tõsta ka kontrollijate kvaliteeti ning asendada amatööridest koosnev ERJK professionaalse riigikontrolliga.

Pilk protokolli

Võib-olla olen ma vanamoeline, aga minu meelest on erakondade tõhususe üheks näitajaks ka see, kui palju suudetakse koguda liikmemaksu. Oleksin ülekohtune, kui väidaksime, et üldse ei koguta. Näiteks Reformierakonnas oli üleeilse seisuga 11 461 liiget ja eelmisel aastal kogus partei liikmemaksudena 12 097 eurot. Seega maksis iga parteilane aastas keskmiselt 1,05 eurot liikmemaksu. Esmapilgul tundub see summa tühine, eriti kui arvestada seda, et riigieelarvest sai Reformierakond mullu 1 788 534 eurot. Samas ei tohi unustada, et paremal järjel oravad tegid ka annetusi, nii et pilt pole sugugi nii must-valge.

Või võtame teise suurpartei – Keskerakonna. Neil on 14 727 liiget ja eelmisel aastal kogunes liikmemaksudena 29 470 eurot. Seega täpselt 2 eurot „iga kesiku kohta”, kui veidi ulakalt meie parteisid loomariigi esindajatega võrrelda.

Meie peaminister on küll avatud, aga tema sisse me ikkagi ei näe – seetõttu ei teagi me täpselt, mida pidas Ratas järelevalve tõhustamise all silmas. Et keskmine reformierakondlane hakkab maksma 2 ja keskerakondlane 4 eurot aastas? See oleks ilmne edasiminek, sest parteitöö on kallis lõbu. See pole mingi maasikakorjamine, kuigi küürutada tuleb mõlemas ametis.

Valitsuskoalitsioon on üritanud jätta muljet, et riigikontroll on imevits, mis erakondade rahaprobleemid nõiaväega kaotaks. Tegelikult saavad nad väga hästi aru, et probleemid ei kao, aga nende esitlusviis võib mõnevõrra muutuda. Põhiseaduskomisjonis hääletas riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduste (193 SE) kiirkorras menetlemise vastu isamaalane Siim-Valmar Kiisler, kes ERR-ile (25.05.2020) antud intervjuus kinnitas, et komisjoni funktsioneerimises ta probleeme ei näe. „Minu jaoks on probleem olnud pigem selles, et mõni tänase komisjoni liige annab meedias selliseid eelhinnanguid, kui isegi ei ole veel lõplikke lahendeid mingite järelevalve otsuste osas. Sellist lahmimist on meedias olnud, see on mind häirinud.” Kiisler ei hoia õnneks küünalt vaka all ja ütleb otse: „Inimlikult usaldan ma 100 korda rohkem riigikontrolöri Janar Holmi kui Kaarel Tarandit tänase komisjoni kõneisikuna.”

Vaat siis, millise kivi all vähk peidus on! Ära põhja peeglit, kui lõust on viltu! Vähelugenud parteilastele teadmiseks: viimane tarkusetera on laenatud Nikolai Gogoli „Revidendist”. Seda esiteks.