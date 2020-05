KES MAKSAB? Riigiasutused kemplevad, kes peab Hiiumaa militaarmälestised elule aitama 

Muinsuskaitseameti aprillikuine ettekirjutus on karm: ära on märgitud 52 mälestist, mida riigimetsa majandamise keskus (RMK) peab Hiiumaal – peamiselt Tahkunas – korda tegema. Peamiselt tähendab see võsa ja puude likvideerimist ning objektide korrastamist, et need kellelegi ohtu ei kujutaks. Ameti varasemates hinnangutes on märgitud, et seisukord on „valdavalt halb“ ning see olukord on tekkinud just RMK tegevusetuse tõttu.