POLEGI HAIGE! Tšetšeenia liider Kadõrov eitas koroonaviirusega nakatumist 

Eelmisel nädalal levisid Vene meedias uudised, et Ramzan Kadõrov viibib Moskvas haiglaravil ning arvati, et ta on nakatunud koroonaviirusega. Sel kolmapäeval lükkas Tšetseenia juht need kuuldused ümber.

Tšetšeenia liider mainis, et pandeemia algusest saati on teda põhjalikult kontrollitud ning ta üritab mitte haigeks jääda, sest tema töö näeb ette paljude inimestega kohtumist. „Igaüks peab tegema kõike, et terveks jääda,“ lisas Kadõrov.