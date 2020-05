KÄTTEMAKS?! Trump ähvardas suhtlusvõrgustikke piirata või lausa sulgeda 

Kolmapäeval ähvardas president suhtlusvõrgustikke „tugevalt reguleerida“ või isegi sulgeda, kirjutab BBC. Valge Maja teatas, et Trump allkirjastab täitevkorralduse eeldatavalt neljapäeval. Korralduse üksikasju pole avalikustatud ja praeguse seisuga on ebaselge, milliseid regulatiivseid samme saab president ilma Kongressi toetuseta astuda. Siiski on see tõsiseim ähvardus, mida Trump on oma ametiajal sotsiaalmeedia ettevõtete suunas esitanud.