VIDEO | Ratas: Schengeni ala võiks olla 1. juunist avatud 

Valitsus arutab ka piirangute leevendamist. Laual on välisminister Reinsalu poolt tõstatatud küsimus Schengeni ruumi elanike Eestisse lubamisest. Ratas ei osanud öelda, millal see leevendus kehtima hakkaks ja seda hakkab valitsus alles koostöös politsei- ja piirivalveametiga arutama. Jüri Ratas lisas, et piire soovitakse avada võimalikult vara ja ideaalne oleks see muudatus ellu viia 1. juunist.