USA välisminister Pompeo: Hongkong pole enam Hiinast autonoomne 

Pompeo deklaratsioonil võib olla suur mõju Hongkongi kaubandusliku sõlmpunkti staatusele, kirjutab BBC. Tõenäoliselt vihastab see ka Pekingit. „Ükski mõistlik inimene ei saa tänasel päeval väita, et Hongkong säilitab Hiinast suure autonoomia – arvestades kohapealseid fakte,“ mainis USA välisminister. Avalduse ajendiks oli Pekingi soov kehtestada Hongkongis vastuoluline uus julgeolekuseadus. Pompeo arvates oli julgeolekuseadus vaid viimane osa meetmeist, mis kahjustavad põhjalikult Hongkongi autonoomiat ja vabadusi.

Seni oli USA andnud Hongkongile seadustega eristaatuse. See meede, mis annab territooriumile soodsad kaubandustingimused, pärineb ajast, mil Hongkong oli alles Briti koloonia. Alates eelmisest aastast on eristaatuse tingimuseks olnud see, et USA välisminister peab regulaarselt tõendama, et Hongkong säilitab Mandri-Hiinast piisava autonoomia.