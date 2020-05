KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 5,8 miljonit diagnoositud nakatunut, 357 000 surnut ja 2,5 miljonit tervenenut. Brasiilias lisandus rekordarv haigestunuid 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 745 803. Eile tuvastati riigis 20 546 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 11 riiki: Brasiilia (414 661), Venemaa (370 680), Hispaania (283 849), Suurbritannia (267 240), Itaalia (231 139), Prantsusmaa (182 913), Saksamaa (181 895), Türgi (159 797), India (158 333), Iraan (141 591) ja Peruu (135 905).

Venemaal teatati eile 8338, Brasiilias lausa 22 301 uuest nakatunust. Lõuna-Ameerika riigi jaoks on see rekordarv. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Tšiili, Saudi Araabia, Mehhiko, Pakistan ja Belgia. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Lõuna-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,95 miljoni nakatunu.