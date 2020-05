OTSUS ALLILMASAAGAS: Kohus mõistis Kemerovo jõugu liidrid aastateks vangi  

Juhtunu taga võib olla tõsiasi, et Erik Kruusimägi ja tema vend Sten mõisteti süüdi Kemerovo jõuku kuulunud Lauri Merimaa ja tema kamraadi Sergei Permanovi mõrvas. Kuid see on ainult oletus, sest Kruusimägi ega Gulevitš ei soovinud ülekuulamisel juhtunust rääkida. Seadus aga kannatanule sellist luksust ei luba ja Gulevitš sai uue süüdistuse.

Kohtus uuritud tõendite põhjal teenis Kemerovo grupeering raha põhiliselt uimastiäriga, võlgade sissenõudmisega – mis päädis vahel väljapressimisega – ja “katuse” pakkumisega. Praeguseks on Eestis alles jäänud vähe ametlikke ettevõtjaid, kes on valmis kriminaalidele kaitse eest raha maksma. Küll on see komme endiselt laialt levinud narkoärikate seas ja ka kelmide hulgas, kel on põhjust karta oma rahast ilma jäänud inimeste raevu.