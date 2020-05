„SÄRTSUMINUTID“ | Tiit Trofimov: uhke rinnapartiiga naisi on ilus vaadata 

Neljapäeval pöörame tähelepanu rinnapartiile

"Naiste puhul on ilus vaadata, kui partii on ikka avatud," arvab joogaguru Tiit Trofimov. "Rind peab olema ees, mitte suletud. See aitab hoida ka seksikust, naistel eriti. Ja miks ka mitte meeste puhul sama asi. Ilus on ju vaadata, kui mehel on rind kummis ees. Mowglid käivad mööda linna ringi."

Tiit, kui mõne kena naisega kohtud, kas vaatad talle silma või hoopis tema rindu? Tiit räägib ka oma pimeruumi kogemusest, kus ta loomastus. Kui välja pääses, siis...

Vaata täpsemalt videost!