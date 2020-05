OTSEVIDEO | ILM MÄNGIS MÄKRA: SpaceX-i esimesed astronaudid ei saanud täna kosmosesse startida 

Astronautideks on kogenud mehed Douglas Hurley ja Robert Behnken (pildil). Rakett peaks teele asuma meie aja järgi kell 23.33, kui tingimused selleks sobivad. Kui see aga ei peaks õnnestuma, plaanib SpaceX uuele katsele minna 30. mail. Kennedy Kosmosekeskuse kohal, kust kosmoselend algama peaks, kogunesid kolmapäeva pärastlõunal tormipilved. Kui need selginevad, on rada vaba. Meie aja järgi kell 22.47 tuli siiski teade, et tõenäoliselt täna starti ei toimu.