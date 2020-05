Eesti saaks Euroopa Komisjoni esitatud taastekava kohaselt 3,3 miljardit eurot, Eesti poliitikud on äraootaval seisukohal 

"Selleks et taastamine oleks kõigi liikmesriikide jaoks kestlik, ühtlane, kaasav ja õiglane, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua uus taasterahastu Next Generation EU, mis on osa võimsast, ajakohasest ja uuendatud pikaajalisest ELi eelarvest," seisab Euroopa Komisjoni teates.

Selles lisatakse: "Selleks et kaitsta elusid ja elatusvahendeid, taastada ühtne turg ning kindlustada püsiv ja jõukas taastumine, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku kasutada täielikult ära ELi eelarve potentsiaal. Next Generation EU, mille maht on 750 miljardit eurot, ja ELi 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarve sihipärane tugevdamine, suurendavad ELi eelarve vahendeid kokkuvõttes 1,85 triljoni euroni."

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul muudab taastekava "meie ees seisva tohutu väljakutse võimaluseks, sest toetatakse taastumist, kuid samas investeeritakse ka tulevikku." Ta lisas, et Euroopa roheline kokkulepe ja digitaliseerimine edendavad töökohtade loomist, majanduskasvu, ühiskonna vastuupanuvõimet ja keskkonna tervist. "Käes on Euroopa võimalus. Meie tegutsemistahe peab vastama meie kõigi ees seisvatele väljakutsetele. Next Generation EU on ambitsioonikas vastus," lisas von der Leyen.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson lisas, et kava on hea nii Eestile kui ka Euroopale. "Eesti jaoks tähendab komisjoni välja pakutud taastepakett 3,3 miljardit eurot lisandust ELi eelarveettepanekule – see on rohkem kui pool sellest summast, mis meil oli kasutada kogu käimasolevaks ELi eelarveperioodiks aastatel 2013-2020. Ida-Virumaa jaoks ülitähtsa õiglase ülemineku fondi abi Eestile enam kui neljakordistub, 125 miljonilt 552 miljonini; piiriülestele transpordiprojektidele suunatavad lisavahendid on hea uudis Rail Balticu projektile. Kõige suurem tugi läheb liikmesriikidele vajalike investeeringute ja reformide toetamiseks taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist, mille prioriteetideks on üleminek rohelisele ja digimajandusele. Komisjoni poolt välja käidu annab riikidele suure vabaduse raha ise kõige õigemasse kohta suunata, seega on paketi edukas ärakasutamine suuresti Eesti enda kätes," märkis Simson.

ERR-i uudisteportaal rääkis lisaks Simsonile ka teiste Eesti eurosaadikutega, kes ootavad ettepaneku täpsemaid detaile

Riho Terrase (Isamaa) sõnul on Komisjon näidanud soovi viia Euroopat edasi. "Kindlasti see väga oluline arutelu tuleb siin majas ja tuleb komisjoni nõukogu vahel üsna intensiivne," sõnas ta.

Endine peaminister Andrus Ansip (Reformierakond) peab abipaketti õigeks. "See nüüd erilisest Euroopa Liidu solidaarsusest küll ei kõnele, kui ebavõrdsus aina suureneb. Seetõttu ma pean seda abipaketti või neid pakette õigeks, aga küsimus on muidugi detailides," sõnas ta.