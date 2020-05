Juhtkiri | Käed eemale suvevaheajast! 

Tõsi, augustikuised koolipäevad oleks esmajoones mõeldud kevadel ärajäänud klassiekskursioonideks ja distantsõppe tõttu mahajäänud õpilaste järeleaitamistundideks – ametlikult algaks kool ikkagi 1. septembril. Et suvise vaheaja lühendamine Soome eeskujul on aga arutlusel olnud varemgi, jätab senisest paindlikum lähenemine suvevaheaja pikkusele mulje, et taaskord püütakse segaseid aegu kasutada märgiliste otsuste läbisurumiseks.

Olgugi, et ministri sõnul on kooliaasta alguse varasemaks tõstmist plaanimas juba mitmed koolid, võib koolijuhtide esmasest tulisest reaktsioonist Repsi ettepanekule välja lugeda, et laiemat toetust sellele siiski pole, kui lahendamata on isegi küsimus, kuidas pärast õpetajate puhkuste kinnitamist pedagoogid ikkagi plaanitust varem tagasi tööle kutsuda?