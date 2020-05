Seisukoht Seisukoht | Probleem või võimalus? Geidi Raud, foto- ja videotoimetuse juhataja , täna, 17:41 Jaga: M

Tänases lehes on lugu superstaar Uudo Sepast, kes esineb nüüd hoopiski kinnisvaralaval ja proovib maakleritööd. 23aastane muusik ütleb, et tema isa on õpetanud – alati olgu plaan B ja selle kõrval veel ka plaan C. See on suhtumine, mis ei jäta hätta!