Suveks prillidest vabaks 30 sekundiga ja puutevabalt. Kuidas see käib? 

On kindlad perioodid aastas, millal prillidest vabanemine on populaarsem ning selliseks perioodiks ongi tavaliselt kevad ja suvi. Põhjuseks mitmed elustiili ja mugavusega seotud eelised. „Väga paljud inimesed soovivad suveks oma nägemise tippvormi viia, et mugavamalt puhata või reisida. Teada on ka tõsiasi, et ilma prillide ja kontaktläätsedeta on vee- ja rannamõnud oluliselt nauditavamad, lisaks saab vabalt saunamõnusid harrastada. Ka spordi tegemist toovad paljud meie kliendid välja ühe põhjusena, miks silmad korda teha,” lausub KSA Silmakeskuse silmakirurg dr. Ants Haavel.

Vanasti levis arvamus, et kuudes, milles pole r-tähte, ei ole soovituslik teha operatsioone, lõikusi ja muid kirurgilisi sekkumisi. „See müüt on tekkinud ajast, mil polnud veel korralikke antibiootikume ja muid ravimeid, mistõttu suure kuumusega haavad ei paranenud nii kiiresti ja korralikult kui näiteks jahedal perioodil," ütleb dr. Haavel. Tema sõnul on tänapäeval aga olemas vajalikud ravimid, paremad tingimused ning kvaliteetsemad aparaadid, mis annavad head eeldused igasugusteks operatsioonideks ning lõikusteks ka kuumematel suvepäevadel.

„Meie KSA Silmakeskuses vabastame inimesi prillidest laseriga ning me ei kutsugi seda operatsiooniks, vaid protseduuriks. Põhjus selles, et laseriga ei tehta silma sisselõiget ning tänu sellele on paranemine ja taastumisprotsess turvalisem," selgitab dr. Haavel, kes kutsub Flow meetodit pigem laserprotseduuriks kui operatsiooniks.

Puute- ja lõikevabalt lühinägelikkusest vabaks

Lühinägelikkuse puhul ei ole tegu silmahaigusega, vaid silma ehituse eripäraga. Lihtsalt öeldes on silm natukene liiga pikk ning selle tõttu murduvad valguskiired liiga tugevasti ega koondu mitte võrkkestal, vaid selle ees. Selle tõttu on lühinägelikkuse korral lähedale vaatamine hea, aga kaugele vaadates on objektid fookusest väljas ja udused.

Flow 2.0 laserprotseduuri näol on tegu puute- ja lõikevaba protseduuriga ning nägemist korrigeeritakse vaid laserkiire abil ilma silmale ühtegi lõiget tegemata. Ehk laserprotseduuri käigus lihvib laser sarvkesta pinda natuke õhemaks ja selle tulemusena vabanebki inimene lühinägelikkusest.

Antud tehnoloogia eeliseks on silma säästev põhimõte. Kui mõelda korraks tavalise A4 printeri paberi peale, siis sellise paberi paksuseks on umbes 100 mikromeetrit. 1 dioptri lühinägelikkuse eemaldamiseks lihvib laser silma sarvkestalt 10 mikromeetrit ehk ühe kümnendiku A4 paberi paksusest. 6-dioptrilise lühinägelikkuse korral lihvitakse silma vaid 80 mikromeetri jagu.



Protseduuri tulemusena eemaldatakse ajutiselt silma pindmine epiteel, mis on meie organismi üks kiiremini taastuvaid kudesid ja kasvab tagasi kolme päeva jooksul. Pärast epiteeli taastumist on laserprotseduuri läbinud silm mikroskoobist vaadates täpselt selline nagu tavaline silm – ei ole lõikekohta ning silm talub hõõrumist, puudutust ja põrutusi nagu enne protseduuri