Ratas: Keskerakond on valmis 50 000 euro suuruse annetuse tagastama 

Ratas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" , et erakondadele tehtud maailmavaateliste annetuste juures peaksid erakonnad ise kontrollima, kas annetus on tehtud õigetel põhjustel.

„Kinnitan, et Keskerakonnale üle kantud 50 000 euro suurune annetus on tehtud minu isiklikest vahenditest. Soovisin toetada Keskerakonna maailmavaadet ja olen ka esitanud avalduse Keskerakonnaga liitumiseks. Olen tagasihoidlik inimene ega soovi avalikkuse tähelepanu, kuid teen kindlasti koostööd õiguskaitseorganitega,“ teatas Juhaste täna meediale saadetud avalduses.

„Maksuameti andmed näitasid, et isiku tulud on kaunis väikesed,“ sõnas aseesimees Kaarel Tarand, kuid ei soostunud ütlema, millisesse suurusjärku need aastate lõikes on Juhastel jäänud. „Igatahes nende tulude pealt ei ole olnud võimalik annetada nii suurt summat nagu 50 000 eurot.