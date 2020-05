Ene Pajula | Kas jälle peab hakkama lugema ridade vahelt, küsib mammi 

Mammi ei väsi imetlemast peaminister Ratast, kes on ikka uskumatult osav. Ta on nii otsatult viisakas, et hakkab juba lihtsameelsena mõjuma. Ta vabandab ja tänab ja kummardab vahetpidamata igas suunas, nii et näib, nagu mõtleks ta seda tõsiselt. Ja ta suudab jätta mulje, et tema oli iga kord puu otsas kui pauk käis.