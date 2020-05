Suvekooli ei tule: haridusministri sõnul algab kooliaasta ikka 1. septembril

„Kõik on praegu pingutanud, nii et keel vesti peal ja nüüd me võtame õpetajatelt kaks nädalat puhkust ära,“ sõnas Kink. "Millal me selle puhkuse õpetajatele tagasi anname, kas talvel? Õpetaja töö üks eeliseid ongi pikk puhkus ja see puhkus on valdavalt suvel.“

Ta nõustub, et on neid lapsi, kellele distantsõpe ei sobi, kuid valdav osa tuleb sellega hästi toime. Koolijuhi sõnul on praegugi mõned lapsed juba koolimajas tagasi, eeskätt need, kellele distantsõpe ei sobi ja kes vajavad järele aitamist. Suures osas näeb see välja üks-ühele õpe, sest enamus õpilasi jätkab distantsõppel. Ka augustis võib mõned õpilased varem kooli kutsuda, kuid Kingi sõnul tuleb sellised otsused teha individuaalselt, kõiki õpilasi ei ole mõtet suvevaheaja lühendamisega karistada.

Õige kool algab septembris

„Augusti lõpuks on ametlik puhkus küll lõppenud, aga tundidega enne septembrit alustada küll ei taha,“ ütleb Tartu õpetaja Anne, et isegi kui kool otsustab õppeaastat varem alustada, siis tema seda ei poolda. „Paar nädalat enne kooli algust on vaja paberimajandus korda saada, vaadata materjalid üle ja see aeg kulubki ettevalmistustele.“

„Mõne lapse, kelle pärast mure on, võiks ju augustis ette võtta,“ ütleb maakooli õpetaja Tiina. „Eks me teame, kellele see arvutivärk ei istu ja nendega võiks mõned põhiasjad üle vaadata, et septembris ei oleks lapsel koolitunnis halb olla ja õpetaja saaks normaalselt tundi pidada.“

Suvekool kui selline peaks Tiina arvates olema ikkagi erand ja tema õpilased on enamasti iseseisva õppimisega hakkama saanud. Kas ärajäänud klassiekskursiooni võiks näiteks augustis korralda, selle kohta Tiina ja Anne kohe „ei“ ei ütle.