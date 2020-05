LAPSED AUGUSTIS KOOLI?! Jahmunud koolijuht Repsi ettepanekust: mis värk on? Mida me sellega taotleme? 

„Kui ma seda uudist lugesin, siis esimene mõte oli: mis värk?“ vahendab Kink oma esimesi muljeid. „Kõik on praegu pingutanud, nii et keel vesti peal ja nüüd me võtame õpetajatelt kaks nädalat puhkust ära. Millal me selle puhkuse õpetajatele tagasi anname, kas talvel? Õpetaja töö üks eeliseid ongi pikk puhkus ja see puhkus on valdavalt suvel.“

Tehniliselt ei oleks kava realiseerimisega mingeid raskusi, sest soomlased alustavad kooliaastat ju varem, sõnab Kink. Praegu jääb talle ettepanekust mulje, et see on tagumiktundide istumine: „Ma ei näe pointi, mida me sellega taotleme?“

Ta nõustub, et on neid lapsi, kellele distantsõpe ei sobi, kuid valdav osa tuleb sellega hästi toime. Koolijuhi sõnul on praegugi mõned lapsed juba koolimajas tagasi, eeskätt need, kellele distantsõpe ei sobi ja kes vajavad järele aitamist. Suures osas näeb see välja üks ühele õpe, sest enamus õpilasi jätkab distantsõppel. Ka augustis võib mõned õpilased varem kooli kutsuda, kuid Kingi sõnul tuleb sellised otsused teha individuaalselt, kõiki õpilasi ei ole mõtet suvevaheaja lühendamisega karistada.