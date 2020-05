„MIS MUSS ON?“ | DJ Quest: Eestis saaks räpimaastikul juba elutööauhindu välja anda 

Foto: Rauno Vahtre

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo järjekordse saate külaliseks on DJ Quest - Eesti räpp-kultuuri üks alustaladest ja edasiviijatest.