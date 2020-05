Reps: kindlasti pole üleriigilist plaani saata õpilased kooli 15. augustil

ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" rääkis Reps, et poolest augustist on õppeaasta alustamist planeerinud juba mitmed koolid.

Pärastlõunal ka meediale saadetud pöördumises haridusrahva poole kinnitas Reps, et tarkusepäev ja kooliaasta algus on jätkuvalt 1. septembril. "Täna on avalikku inforuumi jõudnud tõlgendus, justkui ootaksid ees muudatused kooliaasta alguse kuupäevas," sõnas minister.

Liiatigi ei oleks see esmakordne praktika, selliseid erandeid on rakendatud ka varasematel aastatel – sellist võimalust põhikooli- ja gümnaasiumiseadus pakub. Kindlasti aga on tegu võimaluse, mitte kohustusega ning tänavusel erilisel aastal on selle võimaluse vastu rohkem huvi tuntud.