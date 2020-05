Jaapani animatsioonistuudio süüdanud ja 36 inimest tapnud mehele esitati süüdistus 

42aastane Shinji Aoba on juulikuisest süütamisest saadik haiglas olnud, kirjutab BBC News. Tema põletushaavad olid nii rängad, et politsei sai teda alles nüüd küsitleda. Väidetavalt on Aoba tulekahju süütamise üles tunnistanud. Ta arreteeriti ja toimetati Kyoto haiglast kanderaamil Fushimi politseijaoskonda, sest ei saa vigastuste tõttu omal jalal kõndida.