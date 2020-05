KAITSEMASKIDE UPUTUS: tormisel merel 40 konteinerit kaotanud laeva kaup uhtus Sydney randadesse 

Austraalia meresõiduohutuse ametile (AMSA) laekus teateid, et Sidney lähedal on lained randa uhtunud palju näomaske. Idaranniku kohalikud elanikud asusid kolmapäeva hommikul prahti randadest kokku korjama, muretsedes, et nii palju plastikut võib mereloomadele ohtlik olla.