KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 5,6 miljoni diagnoositud nakatunu, 352 000 surnut ja 2,4 miljonit tervenenut. USA ületas 100 000 surmajuhtumi piiri 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 725 275. Eile tuvastati riigis 19 049 uut nakatunut, mis on alates 11. maist madalaim näitaja. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 11 riiki: Brasiilia (394 507), Venemaa (362 343), Hispaania (283 339), Suurbritannia (265 227), Itaalia (230 555), Prantsusmaa (182 722), Saksamaa (181 288), Türgi (158 762), India (151 876), Iraan (139 511) ja Peruu (129 751).

Venemaal teatati eile 8915, Brasiilias 15 691 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Tšiili, Saudi Araabia, Mehhiko, Pakistan ja Belgia. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Lõuna-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,93 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 100 572. Eile lisandus 774 surma, mida oli näiteks vähem kui Brasiilias (1027). Teisel positsioonil on Suurbritannia 37 048 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (32 955), Prantsusmaa (28 530), Hispaania (27 117), Brasiilia (24 593), Belgia (9334), Saksamaa (8498), Mehhiko (8134) ja Iraan (7508). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 16 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 170 000 ohvrit.