Züleyxa Izmailova: pisierakonnad hakkavad likvideerimise vältimiseks ühinema 

Eestimaa Roheliste Erakonna esimees Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile , et rohelised jätkavad suhtlemist ja läbirääkimisi Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonnaga, sest erakondade maailmavaated kattuvad teatud punktides.

"Mõlema erakonna liikmeskond on väikese arvuga, kui see langeb alla 500, siis asutakse erakondi likvideerima. Erakonnad on otsustanud kiiresti siis ise ennast n-ö likvideerida," ütles Izmailova.