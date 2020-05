Tallinna südalinnas kartulipõldu pidanud ärimees kaotas lõplikult linnaga kohtuvaidluse  

Uranosele kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn sellele kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma väravasse posti, millega sai alguse pikk kohtuvaidlus. Osaühing on vaidlustanud kohtus linna õiguse sundvalduse seadmisele. Tallinna halduskohus ei rahuldanud kaebust, nagu ka tänavu veebruaris Tallinna ringkonnakohus. Nüüdseks on kohtuvaidlus lõppenud, sest mais ei võtnud riigikohus OÜ Uranos kaebust arutusele.

Linna õigusteenistuse jurist Kent Märjamaa on ajalehele Pealinn öelnud, et ringkonnakohus jättis nagu halduskohuski rahuldamata omaniku kaebust sundvalduse seadmise peale, otsustades, et linnal oli õigus see kehtestada.