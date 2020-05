Costa Rica esimene samast soost abielupaar vahetas sõrmuseid otse-eetris 

Kahe daami abielu sõlmimisest sai üleriigiline telesõu. BBC kirjutab, et tseremoonia leidis aset vahetult pärast keskööd – Costa Rica seadustas samast soost paaride abielud alates 26. maist. Vastu hommikut korraldasid oma tseremooniad veel mitu kannatamatut paari, kes ei maldanud enam oodata. Abielude legaliseerimist oli oodata juba mõnd aega, pärast seda, kui riigikohus 2018. aastal otsustas, et gei- ja lesbipaaride abielude keelamine on põhiseadusevastane.