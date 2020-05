„SÄRTSUMINUTID“ | Kas puhma kasvanud naine on seksikas või mitte? 

Täna keskendume õlavöötme piirkonnale ja rinnapartiile. Arutleme ka teemal, kas karvapuhmakaga naine on seksikas või mitte. Joogaguru Tiit Trofimovile karvased naised ei meeldi, samas on tal sõpru, kes on loomulikkusest lummatud. "Täna on kusjuures karvane kiisu-miisu moes," teab Tiit. "Eriti moekas on kärbitud pahmakas. Selline nagu Tšingis-khaani soeng." Sellega seoses näitame ka ühe mõnusa turri nuusutamise harjutuse, mis kuulub Yin jooga alla ja toob teie ellu tagasi vahepeal kaotsi läinud elurõõmu.

Vaata täpsemalt videost!