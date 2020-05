Jaanus Nurmoja | Kas kodanikupalk päästab maailma ja maasika? 

Samal ajal uitab sotsiaalmeedias üks eriskummaline slaidivideo. Keda naerutab, kellel ajab harja punaseks. “Kui see päästab maailma, siis päästab ka maasika!” teatab video, näitab maasikat päästevestiga, millel kirjas “kodanikupalk” ning soovitab paindlikke töösuhteid ja ühe pöördumise allkirjastamist, milleni suunab aadress https://algatus.kodanikupalk.ee.

Kui poleks tõetera, poleks ka seda videot. Kui töötu ei peaks oma toetusest loobuma, siis ta ilmselt oleks nõus põllu peal lisa teenima. Kodanikupalk aga ongi idee järgi riiklik püsielatis, mis on olemas kogu aeg, sõltumata sellest, kas töötasu või äritulu on olemas, kadunud või tagasi tulnud.

Seda saades ei pea hooajatööline muretsema, et äkki tehakse samal ajal talle pakkumine püsivaks tööks ja öeldakse "tule homme kohale", tema aga peab just sel ajal olema lojaalne maasikapõllule ja kui sealt vabaneb, on talle pakutud töökoha saanud keegi teine. Sellest tööst ja palgast peab siis suu puhtaks pühkima, kuid mitte kogu sissetulekust, sest kodanikupalk on tingimusteta püsielatis, mis ei lase vaesusesse kukkuda ega nõua bürokraatlikke toiminguid.

Kui rääkisime praeguse sotsiaalsüsteemi dilemmast “1000 eurot eest kodus või 1000 euro eest tööl”, siis kodanikupalga saaja dilemma on “olla kodus ja saada 343 eurot kuus või teha 1000-eurose netopalgaga tööd ja saada 1343 eurot kuus”. 343+1000=1343, mitte 1000 või 343. Nii lihtne see ongi.

Nn tööampsuseadus on mõttena ilus, kuid kardan, et lahendusena poolik oma ajaliste ja mahuliste piirangute tõttu. Ei saa tõesti aru, miks peab inimese töötamist takistama ja nende takistuste ületamise eest trahvima.

Maasikakastvatajatele aga üks tagasihoidlik mõttekene. Miks mitte avada oma põllud pooljuhuslikele “maasikaturistidele” ja lasta neil marju korjata nii, et kas pool või kolmandik jääb tasuks korjajale? Niisama, ilma igasuguse bürokraatiata. Las raamatupidaja puhkab. Hea küll, osa müügitulu jääb saamata, aga ka palgakulud jäävad ära! Ja äkki on isegi nii, et kui selliseid maasikaturiste poleks, jääks veelgi rohkem müügitulu saamata, sest marjad, mis oleks võidud ära korjata, jäävad põllule?

Selleks, et nii teha, pole kodanikupalka ilmtingimata vaja, kuid võib arvata, et inimesed käiksid maasikakasvatajatel külas veelgi agaramalt. Aga kui see on vastuolus mõne seaduse või muu ülitähtsa regulatsiooniga? Antagu mulle andeks, aga jutud Eesti riigi ettevõtjasõbralikkusest on sel juhul puhas jama. Ettevõtjasõbralik on kodanikupalk.