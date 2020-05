Henn Põlluaas | Konservatiivid liberaale aknast välja ei loobi 

End kodanikuaktivistiks tituleeriv Maris Hellrand kirjeldas sellest vaatevinklist isegi valitsuse esimest aastat: „kujutage ette, et istute ühes toas üheksa inimesega. Üks neist teeb ettepaneku teid kõrghoone aknast välja visata. Toimub hääletus, kuus on ettepaneku poolt. Demokraatia ju, neil on mandaat! Miks teile siis ei meeldi, kui teid aknast välja visatakse?“ (EPL, 29.04)

Tegemist on püüdega naeruvääristada nii valitsust, aga kahjuks ka demokraatiat kui sellist. On selge, et üheski demokraatlikus riigis sellist hääletust ei korraldata ning kedagi aknast alla ei visata. Ammugi Eestis.

Demokraatia on riigikord, kus ühiskondlikku elu korraldatakse ja juhitakse kodanike enamuse või nende valitud esin­dajate kaudu ning kus rahvas omab õigusi ja vahendeid, et panna riigivõimu respekteerima oma tahet ja tegutsema üldiste hüvede nimel. Küsimus on just nimelt üldises, kollektiivses, mitte iga üksiku isiku tahtes või huvides. Demokraatias arvestatakse parimal võimalikul viisil ka vähemustega.

Nn liberaalses demokraatias on aga kõik risti vastupidi. Marju Lauristini sõnul ei põhine demokraatia kollektiivsusel. Liberaalse demokraatia sisuks ja nurgakiviks on hoopis isikuvabadus ja isiku valikud. „Seepärast on just nimelt liberaalne demokraatia, mis annab isikuvabadusele erilise kaalu, meile niivõrd tähtis,“ kinnitas ta riigikogus (21.09.2017).

See seisukoht tõstab esile äärmuslikud isiklikud õigused ja vabadused, mitte demokraatiale omaseid kohustusi ega vastutust. Enam ei otsusta enamus, vaid vähemus. Ja mitte kõik vähemused, vaid üksikud, valitud vähemused.

Sallimatuid ei sallita

Samaaegselt püütakse demokraatia juurde kuuluvat ümber defineerida. Liberaalse demokraatia elementidena eksponeeritavad nähtused, nagu meediavabadus, õigusriiklus ja sõltumatu kohtuvõim, on tegelikult normaalse ühiskonna mehhanismid, mis annavad demokraatiale stabiilsuse, mitte mingid „liberaalsele demokraatiale“ ainuomased asjad. Igasugune demokraatia, mille ees on epiteedid – juhitud demokraatia, rahvademokraatia, suveräänne demokraatia ja ka liberaalne demokraatia –, ei ole tõeline demokraatia. Liberaalne demokraatia on fiktsioon, sest demokraatia on või seda pole.