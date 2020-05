Juhtkiri | Kaugõppe karjuvad kitsaskohad 

Lastevanemate märgatav väsimus distantsõppest räägib aga sellest, et laste õpetamise põhiraskus on langenud just neile ja õpetajatel on paljudel juhtudel olnud vaid suunav-kontrolliv roll. Loodetavasti on see kogemus tekitanud vanemates samas uue arusaama õpetajatöö raskusest. Tõsi, leidub neidki peresid, kelle jaoks on uus elukorraldus olnud üksnes meeltmööda, sest koostöö kooliga sujub ja näiteks lapse sõidutamise arvelt hoitakse tublisti aega kokku.