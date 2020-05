VIDEO | KÕRBETIRTSUD RÜNDAVAD: putukad nuhtlevad Pakistani põllumehi 

Puuvill, sibul, tšillipipar ja tomat – kõik need lähevad putukatele kõhutäiteks. „See on kõige hullem, mida oleme kogu oma elu jooksul näinud,“ räägib Guardianile Balochistani provintsis Gharoki külas elav farmer Mir Gul Muhammad. Kogu tema saak on tirtsude poolt nahka pandud, tekitades kahjusid ligi 80 000 euro väärtuses. „Sellest taastumine võtab talupidajal aega aastaid.“