Koroona nurjas noorpaari pulmad - aga pulmakuupäev oli juba käe peale tätoveeritud! 

Kuid seoses koroonapandeemiaga teatas pulmapaigaks valitud Hugh McCannsi hotell, et Francis ja tema pruut peavad pulmad järgmisse aastasse lükkama. Läbi häda saadi uueks pulmapäevaks paika pandud 22. aprill 2021 - kuid alles siis meenusid Francisele ja Fionnualale nende tätoveeringud. "Mul on veel paar naljakat tätokat, mis ma olen purjuspäi lasknud puhkusereisil teha, nii et ülemäära ma ei ahastanud, aga see oli ikka tort kirsi peal," nendib Fionnuala intervjuus. "Sellises olukorras ei jää muud üle kui naerda!"

Noorpaar on pereliikmetelt ja sõpradelt nõu küsinud, mida nad võiksid algsel pulmapäeval teha. "Keegi pakkus langevarjuhüppeid, teiste sõnul peaksime valetama ja ütlema inimestele, et tätoveeringul seisab õige kuupäev." Kuid langevarjuhüppe mõte hakkas Fionnualale imponeerima. Ta tahaks selle abil koguda raha Crohni tõve heategevusorganisatsioonile, sest on ise selle haigusega maadelnud. "Aga mida me ka ei teeks, see tuleb mälestusväärne," lubab ta.