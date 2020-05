ÜLIM ANDESTUS: julmalt tapetud ajakirjaniku pojad andsid mõrvaritele armu 

„Meie, märter Jamal Khashoggi pojad, kuulutame, et ma andestame neile, kes tapsid meie isa, otsides au hoopis Kõigevägevamalt Jumalalt,“ avaldas Salah Khashoggi, üks ajakirjaniku poegadest Twitteris.

Hurriyet kirjutab, et Khashoggi pojad tegid otsuse teatavaks islamiusuliste püha kuu ramadaani viimastel päevadel, järgides sellega islamiseaduste traditsiooni just sellel ajal armu anda. Saudi Araabia meedia täpsustas küll kohe, et viis süüdistatud pääsevad küll hukkamisest, aga mitte karistusest kui sellisest.