TAANDUMINE? Vene palgasõdurid lahkuvad Liibüast 

„Sõjaväe kaubalennuk Antonov-32 maandus Bani Walidi lennujaamas, et hakata pihta Tripoli lõunaosast põgenenud Wagneri palgasõdurite evakueerimisega,“ tsiteerib AFP valitsusvägede Twitteri-kontot. Wagner on president Vladimir Putinile lähedaseks peetav palgasõdurite armee, mis pälvinud tähelepanu ka oma tegevusega Ukrainas.

Riigist lahkuvate venelaste täpne sihtpunkt on teadmata. Türgi ajaleht Hurriyet tsiteerib Bani Walidi linnapead Salem Alaywani, et kokku lendas minema kolm lennukitäit venelasi.

Eelmisel kuul kinnitasid ÜRO eksperdid avalikult, et Wagneri võitlejad osalevad lahingutes kindral Haftari poolel. Kreml on samal ajal eitanud igasugust seotust Liibüaga.

Türgi soomusmasin Liibüas. Foto: AFP/Scanpix

Türgi poolt toetatud Liibüa Ühtsusvalitsus, mille käes on pealinn Tripoli, on viimastel nädalatel saavutanud mitmeid suuri võitusid – seda peamiselt tänu oma ülekaalule õhus. Türgi on tunnistanud, et on aidanud võitlejaid vaatluslennukite ning sõjaliste nõuandjatega.