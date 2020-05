Rahapesu andmebüroo viiakse politsei alt üle rahandusministeeriumisse 

„See, et Eestit viimaste aastate suurtes rahapesujuhtumites ära kasutati, oli meile valus õppetund. Peame tõsiselt pingutama selle nimel, et midagi taolist enam ei korduks. Tõhusamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks pean vajalikuks ka muudatusi valdkonna institutsionaalses ülesehituses, meil on vaja suuremat fokuseeritust,“ selgitas rahandusminister Martin Helme muudatuse vajalikkust.