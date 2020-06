NUTIKAS NIPP: kuidas säästa üle poole sooja vee arvest? 

Kui siiski on süsteemi kogunenud sadet, mis hakkab seal veevoolu takistama (dušivee puhul on üks sagedasemaid põhjusi karvad), on toimivuse tagamiseks lihtsaim viis kasutada sobivaid puhastusvahendeid. Zypho puhul soovitame mittesöövitavaid puhastusvahendeid.

Uue lahendusena on välja töötatud vertikaalne soojustagasti, mille efektiivsus on kuni 67 protsenti! See tähendab, et üle poole vee soojendamiseks kulunud energiast taaskasutatakse. Tarbija aga säästab sooja vee kuludelt samuti üle poole.